مواعيد مباريات الإثنين 10-2-2020 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد الطلائع أبرز المواجهات
الإثنين، 10 فبراير 2020 - 00:26
كتب : FilGoal
يعود الأهلي لخوض مباراة جديدة في الدوري المصري وهذه المرة يواجه طلائع الجيش.
تعرف على مواعيد جميع المباريات والقنوات الناقلة
ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن الجولة الـ17 للدوري المصري، وتقام المباراة في استاد القاهرة.
وتنطلق المواجهة في تمام السابعة والنصف وتذاع عبر قناة أون سبورت.
وفي الجولة ذاتها يلعب المصري ضد وادي دجلة في تمام الخامسة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت.
وكذلك يلعب إنبي ضد طنطا في الساعة الثانية والنصف، وتذاع المباراة عبر أون سبورت.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها.
تعرف على مواعيد جميع المباريات والقنوات الناقلة
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