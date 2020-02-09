دربي ميلانو كما عرفناه من قبل.. إنتر يعود ويهزم ميلان برباعية ويشعل الصدارة مع يوفنتوس

وعاد دربي ميلانو كما عرفناه من قبل، وفاز إنتر ميلان على غريمه التقليدي ميلان في لقاء الدربي الذي جمعهما في الجولة الـ23 للدوري الإيطالي.

وحول إنتر تأخره بهدفين في الشوط الأول، إلى فوز برباعية في الشوط الثاني، ليتقاسم صدارة الدوري مع يوفنتوس.

إنتر رفع رصيده إلى النقطة 54 وهو نفس رصيد يوفنتوس في صدارة الترتيب.

وتجمد رصيد ميلان عند النقطة 32 في المركز الثامن.

وصف المباراة

بدأ إنتر المباراة بتشكيل يتكون من:

المرمى: دانييلي باديليي.

الدفاع: دييجو جودين – ستيفان دي فري – ميلان سكرينار.

الوسط: أنطونيو كاندريفا – ماتياس فيتينو – مارسيلو بروزوفيتش – نيكولا باريلا – أشلي يونج.

الهجوم: روميلو لوكاكو – أليكسيس سانشيز.

بينما بدأ ميلان المباراة بتشكيل يتكون من:

المرمى: دوناروما.

الدفاع: أندريا كونتي – سيمون كيير – رومانيولي – ثيو هيرنانديز.

الوسط: سامو كاستييخو – فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – أنتي ريبيتش.

الهجوم: إبراهيموفيتش – هاكان تشالهان أوغلو.

وظهر ميلان أخطر في الشوط الأول وهدد مرمى إنتر أكثر من مرة، إلى أن جاء الهدف الأول لرفاق زلاتان إبلاهيموفيتش في الدقيقة 40 عن طريق أنتي ريبيتش.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز إبراهيموفيتش الهدف الثاني بنفسه بعد متابعة للكرة بضربة رأسية في الوقت بدلا من الضائع.

لكن إنتر ومدربه أنطونيو كونتي قدموا أداء مختلف في الشوط الثاني.

وسجل مارسيلو بروزوفيتش هدف إنتر الأول في الدقيقة 51، ثم أضاف ماتياس فيتشينو الهدف الثاني في الدقيقة 53.

قبل أن يأتي الهدف الثالث من المدافع ستيفان دي فري في الدقيقة 70.

وكاد البديل كريستيان إيركسن أن يسجل الهدف الرائع لإنتر في الدقيقة 80 بعدما سدد ركلة حرة مباشرة اصطدمت في العارضة.

وفي الوقت بدلا من الضائع سجل النجم البلجيكي لوكاكو الهدف الرابع لفريق إنتر بضربة رأسية في شباك ميلان.

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