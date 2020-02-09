سيلتا يخطف فوزا قاتلا إجباريا من فم إشبيلية

الأحد، 09 فبراير 2020 - 21:46

كتب : FilGoal

أسباس - سيلتا فيجو

حقق سيلتا فيجو فوزا مهما وقاتلا على حساب ضيفه إشبيلية بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب بالايدوس، بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

إشبيلية تقدّم أولا بهدف يوسف النصيري، قبل أن يسجل سيلتا هدفين متأخرين بواسطة إياجو أسباس، وبيوني سيستو.

ليرفع سيلتا رصيده إلى 20 نقطة في المركز 17. فيما تجمّد رصيد إشبيلية عند 39 نقطة في المركز الخامس، خلف أتليتكو بفارق الأهداف.

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وأوقف سيلتا فيجو سلسلة نتائجه السلبية، إذ عجز عن الفوز في 8 مباريات قبل مواجهة إشبيلية.

بينما غاب الفوز عن إشبيلية للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.

وحقق سيلتا فوزه رقم 38 تاريخيا على إشبيلية، وهو أكثر منافس تغلب عليه.

كما فاز سيلتا لأول مرة على ملعبه بالايدوس منذ انتصاره على أتليتك بلباو في 6 أكتوبر الماضي.

إشبيلية تقدّم بهدف يوسف النصيري في الدقيقة 23 بعد خطأ قاتل من لوكاس أولازا لاعب سيلتا.

ليسجل النصيري هدفه الأول بقميص إشبيلية منذ الانتقال إليه قادما من ليجانيس في فترة الانتقالات الشتوية.

جماهير بالايدوس انتظرت حتى الدقيقة 78 ليتعادل فريقها بواسطة الهداف أسباس الذي تلقى تمريرة رائعة من رافينيا، راوغ بعدها الحارس، وأسكنها الشباك، معيدا الجاليثيين إلى المباراة.

فيما خطف البديل الدنماركي بيونيس يستو هدف الفوز القاتل في الثواني الأخيرة بعد تمريرة التركي أوكاي يوكوسلو.

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