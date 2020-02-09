الضربة القاضية تغيب عن بايرن ولايبزج في قمة الفرص الضائعة

الأحد، 09 فبراير 2020 - 21:15

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - لايبزج

اكتفى بايرن ميونيخ بالتعادل أمام ضيفه لايبزج 0-0 على ملعب أليانتس أرينا، في الجولة 21 من الدوري الألماني.

ليرفع بايرن رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول، ويرفع لايبزج رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني.

أخبار متعلقة
رئيس بايرن يرد على تقارير التعاقد مع رونالدو بايرن يفلت من سيناريو مجنون أمام هوفنهايم في كأس ألمانيا أودريوزولا يتسبب في غياب بيريسيتش عن بايرن لشهرين

المستفيد من هذا التعادل بين طرفي الصدارة هو بوروسيا دورتموند الثالث صاحب الـ 39 نقطة، وشريكه بوروسيا مونشنجلادبخ صاحب نفس الرصيد.

لاعبو لايبزج الذين أهدروا عددا كبيرا من الفرص الخطيرة، واصلوا عجزهم عن تسجيل أول هدف في تاريخ ناديهم على ملعب أليانتس أرينا بالدوري الألماني.

ففي 3 مواجهات سابقة بين الطرفين في بافاريا، فاز بايرن دون أن تهتز شباكه أمام الفريق حديث العهد بالبوندزليجا.

الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي حاول افتتاح التسجيل في الدقيقة 26، لكن تسديدته مرت جانبية.

فرصة جديدة أهدرها ليفاندوفسكي في الدقيقة 39، بسبب تألق بيتر جولاسكي حارس مرمى لايبزج هذه المرة.

في الشوط الثاني تطور أداء لايبزج، وهاجم مرمى بايرن في مناسبات عدة.

القائد مارسيل شابيتسر أهدر فرصة صريحة في مواجهة المرمى بعد أقل من دقيقة على انطلاق الشوط الثاني.

تيمو فيرنر انفرد بدوره وراوغ مانويل نوير في الدقيقة 48، لكن دفاعات زعيم بافاريا أنقذت الموقف في اللحظة الأخيرة.

جماهير أليانتس أرينا تلقت نبأ سعيدا عندما تحصل فريقها على ركلة جزاء، لكن تقنية الفيديو أثبتت أن ليفاندوفسكي كان متسللا قبل تعرضه للعرقلة، ليتم إلغائها.

فيرنر أهدر فرصة جديدة أكثر سهولة في الدقيقة 63 بعد أن أهدر فرصة خطيرة في مواجهة المرمى بتسديدة غير دقيقة.

لتنتهي القمة دون أهداف.

اقرأ أيضا:

حسام حسن يغازل الأهلي

قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

كاف يرد على تقرير نيويورك تايمز

حقيقة إلغاء السوبر المصري

هل فاوض الزمالك لاعب بريميرو دي أجوستو

بايرن ميونيخ لايبزج الدوري الألماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
لا يفوتكم أغرب هدف في الموسم.. سان جيرمان ينتصر على ليون 14 دقيقة | أوروبا
أحمد عيد: حازم إمام أفضل ظهير أيمن في إفريقيا.. شرف لي اللعب معه 38 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 10-2-2020 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد الطلائع أبرز المواجهات 52 دقيقة | الدوري المصري
الرجاء يضرب موعدا مع الإسماعيلي في البطولة العربية بعد "درس مهم" 58 دقيقة | الوطن العربي
سيتيين يختبر طعم الانتصار خارج الأرض في منزله القديم.. برشلونة ينجو من فخ بيتيس ساعة | أوروبا
أمير مرتضى: سيكون منطقيا وإيجابيا إذا تقرر تأجيل قمة الدوري ولكن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 بيان رسمي – الأهلي يقرر عدم التقدم بشكوى ضد الهلال لـ 3 أسباب 4 مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا
قد ينال إعجابك