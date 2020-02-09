الضربة القاضية تغيب عن بايرن ولايبزج في قمة الفرص الضائعة

اكتفى بايرن ميونيخ بالتعادل أمام ضيفه لايبزج 0-0 على ملعب أليانتس أرينا، في الجولة 21 من الدوري الألماني.

ليرفع بايرن رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول، ويرفع لايبزج رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني.

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المستفيد من هذا التعادل بين طرفي الصدارة هو بوروسيا دورتموند الثالث صاحب الـ 39 نقطة، وشريكه بوروسيا مونشنجلادبخ صاحب نفس الرصيد.

لاعبو لايبزج الذين أهدروا عددا كبيرا من الفرص الخطيرة، واصلوا عجزهم عن تسجيل أول هدف في تاريخ ناديهم على ملعب أليانتس أرينا بالدوري الألماني.

ففي 3 مواجهات سابقة بين الطرفين في بافاريا، فاز بايرن دون أن تهتز شباكه أمام الفريق حديث العهد بالبوندزليجا.

الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي حاول افتتاح التسجيل في الدقيقة 26، لكن تسديدته مرت جانبية.

فرصة جديدة أهدرها ليفاندوفسكي في الدقيقة 39، بسبب تألق بيتر جولاسكي حارس مرمى لايبزج هذه المرة.

في الشوط الثاني تطور أداء لايبزج، وهاجم مرمى بايرن في مناسبات عدة.

القائد مارسيل شابيتسر أهدر فرصة صريحة في مواجهة المرمى بعد أقل من دقيقة على انطلاق الشوط الثاني.

تيمو فيرنر انفرد بدوره وراوغ مانويل نوير في الدقيقة 48، لكن دفاعات زعيم بافاريا أنقذت الموقف في اللحظة الأخيرة.

جماهير أليانتس أرينا تلقت نبأ سعيدا عندما تحصل فريقها على ركلة جزاء، لكن تقنية الفيديو أثبتت أن ليفاندوفسكي كان متسللا قبل تعرضه للعرقلة، ليتم إلغائها.

فيرنر أهدر فرصة جديدة أكثر سهولة في الدقيقة 63 بعد أن أهدر فرصة خطيرة في مواجهة المرمى بتسديدة غير دقيقة.

لتنتهي القمة دون أهداف.

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