تشكيل برشلونة – فيربو أساسي أمام فريقه السابق بيتيس

الأحد، 09 فبراير 2020 - 20:58

كتب : FilGoal

جونيور فيربو - برشلونة

دفع كيكي سيتيين مدرب برشلونة، بـ جونيور فيربو في التشكيل الذي يواجه فريقه السابق ريال بيتيس.

برشلونة يحل ضيفا على بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين، بختام الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وفضّل سيتيين الاعتماد على فيربو بدلا من جوردي ألبا الذي يبدأ المباراة من مقاعد البدلاء.

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سيتيين يلعب بطريقة 4-4-2 مع الدفع بـ سيرجي روبيرتو في خط الوسط، والاكتفاء بثنائي هجومي: ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي لعب مباراة هذه الجولة.

فيما يتواجد بيتيس في المركز 13 برصيد 28 نقطة.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو – كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – أرتورو فيدال – سيرجي روبيرتو

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

دكة البدلاء: إنياكي بينيا – رونالد أراوخو – جوردي ألبا – إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو – ريكي بويج – أنسو فاتي

تشكيل ريال بيتيس:

حراسة المرمى: جويل روبليس

الدفاع: إيميرسون – عيسى ماندي – مارك بارترا – أليكس مورينو

الوسط: ويليام كارفاليو – جيدو رودريجيز – كارليس ألينيا – سيرخيو كاناليس – نبيل فقير

الهجوم: بورخا إجليسياس

دكة البدلاء: داني مارتين – أنطونيو باراجان – سيدني – إدجار – كريستيان تيو – خواكين سانشيز – لورين مورون

اختر التشكيل التاريخي المثالي لـ برشلونة

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