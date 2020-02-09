زيدان: يريدون أن أكون في مشكلة مع بيل

دافع زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن لاعبه جاريث بيل، مشددا على استقرار علاقته به.

ريال مدريد قلب تأخره أمام مضيفه أوساسونا وخرج منتصرا 4-1 على ملعب إل سادار في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وصرّح زيدان بعد المباراة: "بيل لاعب مهم وقد أظهر ذلك. لم يلعب المباريات الثلاث الماضية، وقد قدّم 70 دقيقة مميزة على المستوى الدفاعي. المشكلة أنهم يريدوني أن أكون في مشكلة مع بيل، ولكن الوضع غير ذلك. هناك العديد من اللاعبين، وليس من السهل إدارتهم جميعا. إنه لاعب مهم للغاية وسيواصل اللاعب مثل الآخرين".

وعن سبب عدم استدعاء إدين هازارد رغم انتظامه في التدريبات الجماعية: "لم يكن وقت عودة هازارد اليوم، سنرى ما سيحدث هذا الأسبوع. إنه يحتاج هذا الأسبوع، وسنرى ما سيحدث الأسبوع المقبل".

كما خصص إشادة خاصة لـ إيسكو صاحب الهدف الأول: "لا أدري إن قدّم أفضل نسخة منه لأنه لاعب مميز للغاية، ولكن تواجده بين الخطوط أمر مهم لنا للغاية على مستوى الاستحواذ. قدّم مباراة عظيمة مثل البقية، أنا سعيد بهدفه".

وأضاف: "تسألوني كثيرا عن إيسكو، إنه لاعب مهم، لم يتغيّر أي شيء، يعجبني إيسكو".

وشدد زيدان على صعوبة الفوز في بامبلونا: "أنا سعيد للغاية. جميعنا سعداء لأننا فزنا في ملعب صغير ومعقّد أمام منافس قوي، لقد عرفنا ما سنواجه اليوم هنا. لقد سيطرنا على هجماتهم بشكل مميز، عانينا قليلا في الدخول إلى المباراة وتلقينا هدفا من كرة ثابتة. لكننا سجلنا سريعا ولعبنا بشكل أفضل، وتحسّنا أكثر في الشوط الثاني. إنه فوز مستحق ولم يكن سهلا. من الصعب للغاية اللعب في هذه الملاعب".

وأضاف: "لقد سجلوا من كرة ثابتة وهذه أمور واردة الحدوث. الأهم أن نتحلى بالهدوء، كان مهما أن نسجل في ظرف 5 دقائق ونعود للمباراة سريعا، استحوذنا على الكرة أكثر وخلقنا الكثير من الفرص".

وأكمل: "قدّمنا أداء قويا دفاعيا بتركيز كبير. سجلنا 4 أهداف، وبعد الهزائم يعتقد الجميع أن الأمور سهلة، لكن، لا، أنا ممتن لكل اللاعبين لما قدموه. من الرائع أن نواصل".

وشدد زيدان على استمرار المنافسة رغم اتساع الفارق مؤقتا إلى 6 نقاط: "هذا الفوز لا يغيّر أي شيء، نحن سعداء للغاية لأنه لم يكن فوزا سهلا. سنواصل العمل، لم نفز بأي شيء بعد. أبارك للاعبين على الفوز الذي لم يكن سهلا".

ولم يخف زيدان سعادته بهدف لوكا يوفيتش المتأخر: "أنا ممتن لـ يوفيتش، كان يحتاج هذا الهدف. إنه مهاجم تستطيع أن تشيد به على عدة جوانب، أنه أدى جيدا، أنه يلعب جيدا، ولكن إن لم يسجل فإنه لا يشعر بالسعادة. عليه أن يتطور. لكني ممتن لهدفه، سيسهّل الأمور عليه".



































































أوساسونا سجّل أولا برأسية أوناي جارسيا، قبل أن يرد ريال مدريد 4 أهداف متتالية بواسطة إيسكو، وسيرخيو راموس، ولوكاس فاسكيز، ولوكا يوفيتش.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز 12.

ريال مدريد وسّع الفارق مع برشلونة صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة البلاوجرانا أمام ريال بيتيس في ملعب بينيتو فياماريان مساء اليوم الأحد.

وتجاوز ريال مدريد صدمة الخروج من كأس ملك إسبانيا مساء الخميس الماضي بهزيمته 3-4 أمام ريال سوسيداد في سانتياجو برنابيو.

فيما تواصلت نتائج أوساسونا السلبية، إذ خسر كل مبارياته الثلاثة منذ إصابة هدافه تشيمي أفيلا بقطع في الرباط الصليبي.

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