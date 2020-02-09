غريب: شهاداتي تؤهلني للعمل في أي مكان بالعالم.. واللاعبون اعترضوا على طريقتي

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه ليس بحاجة لفترات معايشة مع أندية أوروبية.

وبسؤاله عن إمكانية إجراء فترة معايشة بنادي ليفربول للتقارب أكثر مع يورجن كلوب، رد غريب "مؤهلاتي وشهاداتي تؤهلني للعمل في أي مكان بالعالم، وليس مصر فقط، يمكن أن تكون فترات المعايشة لأعضاء الجهاز المعاون مثل محمد شوقي أو وائل رياض، لأن المستقبل أمامهم".

وأشار في حديثه عبر برنامج "نمبر وان" في قناة النهار: "بعد الفوز بكأس الأمم مع المنتخب الأولمبي، تلقيت عدة عروض خارجية من أندية ومنتخبات، لن أتحدث عنها حتى لا يقال إنني أعمل دعاية لنفسي، إنه أمر يخصني، ولم أتحدث به مع مسؤولي اتحاد الكرة".

واستطرد "بعد الحصول على وسام الجمهورية واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وحديثه إلينا، هل يجرؤ أحد أن يقول أنه سيعمل في مكان آخر؟ الموضوع منتهي، هذه مهمة كلفت بها".

وأشار شوقي غريب إلى أن زيادة راتبه بعد الفوز بكأس الأمم، كان خطوة منطقية، واصفا إياها بـ"تصويب وضع لم يصوب من البداية" لدى اتحاد الكرة.

وأردف "الرواتب في الأندية تكون أكبر، لكن اسم منتخب مصر له ثمن كبير".

وأتم شوقي غريب "لعبت بخطة 3-3-3-1، التي لا يطبقها سوى منتخبي هولندا وبلجيكا، ورغم تشكيك الكثيرين في قدراتي، والبعض توقع أننا لن نسجل هدفا واحدا، بل ووصل الأمر لاعتراض الجهاز المعاون وبعض اللاعبين على هذه الطريقة، إلا أننا عملنا سويا على فهم الخطة واستيعابها والتعامل مع أخطائها، وفي النهاية حققنا 5 انتصارات، وفزنا باللقب".

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