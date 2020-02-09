مصيلحي يقرر تجميد مستحقات اللاعبين: النقاط المهدرة كانت ستضعنا في مركز أفضل من الرابع

أعلن الاتحاد السكندري عن تجميد رئيس النادي محمد مصيلحي لمستحقات لاعبي الفريق.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي: "عقد محمد مصيلحى اجتماعا صباح الأحد بفريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فني ولاعبين بقيادة طلعت يوسف وبحضور أعضاء مجلس الإدارة إبراهيم شعبان وأحمد فؤاد وإسماعيل محمد، واستمر الاجتماع لمدة تجاوزت الساعة ونصف".

وأضاف "وأبدى مصيلحي ضيقه الشديد للاعبين من الأداء غير الجيد في بعض المباريات وخاصة مباراة أسوان والتي كانت في المتناول، وأن النقاط المُهدرة التي فرط فيها الفريق في بعض مبارياته كانت كفيلة بتُغير موقع الفريق بجدول المسابقة ووجوده بمركز أفضل وليس التواجد فقط في المربع الذهبي".

وأردف "وقرر مجلس إدارة النادي بالتنسيق مع طلعت يوسف المدير الفني إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن نتائج وأداء الفريق، كما قرر المجلس أيضا خصم مبلغ 30 ألف جنيه من كل لاعب".

وأكمل النادي في بيانه "وشدد رئيس النادى على كامل دعم ومساندة مجلس إدارة النادي للجهاز الفني بقيادة القدير طلعت يوسف حتى نهاية المسابقة، الإدارة الفنية للفريق صاحبة بصمة واضحة وقد أشاد الجميع بها منذ بداية الموسم، و موقع الفريق الحالي بجدول المسابقة خير شاهد على ذلك".

وأتم البيان "وأشار رئيس النادي بأنه يُقدر تمام حالة الغضب التي انتابت جماهير الثغر عقب لقاء أسوان والأداء الباهت الذى قدمه الفريق، موضحاً أن جماهير الثغر العظيمة الوفية هي الداعم الدائم لنادى الاتحاد السكندري على مر العصور، مطالبا الجميع بالوقوف صفا واحدا خلف الفريق للعودة مجددا للانتصارات والأداء المتميز الذى قدمه فريق الكرة منذ بداية الموسم".

فاز أسوان على الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء على استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في الدوري حاليا بـ27 نقطة.

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