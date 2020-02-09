تقرير: قبل مواجهة الزمالك.. إصابة مدافع الترجي وابتعاده لمدة 3 أسابيع

الأحد، 09 فبراير 2020 - 15:47

كتب : FilGoal

الترجي التونسي - كأس العالم للأندية 2019

تعرض الجزائري عبد القادر بدران مدافع الترجي التونسي للإصابة ومن المتوقع غيابه لمدة لا تقل عن 21 يوما.

ويستعد الترجي التونسي لمواجهة الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها الجمعة المقبل بقطر.

وكشفت إذاعة موزاييك عن تعرض بدران لإصابة تستوجب الراحة لمدة 21 يوما دون الكشف عن تفاصيل الإصابة.

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وبالتالي يغيب بدران عن مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي وذهاب دوري أبطال إفريقيا المقرر لها أحد يومي 28 أو 29 فبراير.

ويعتبر بدران من الركائز الأساسية في دفاع الترجي وشارك في 7 مباريات بدوري أبطال إفريقيا و8 في الدوري التونسي.

كما خاض بدران مباراتي الترجي في كأس العالم للأندية أمام الهلال السوداني والسد القطري.

ويبلغ بدران من العمر 27 عاما وانتقل من وفاق سطيف إلى الترجي في صيف 2019.

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