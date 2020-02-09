تأكيدا على عدم التأجيل.. اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بتفاصيل قمة الدوري

خاطب اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري، يوم 24 فبراير الجاري.

وتأتي خطوة اتحاد الكرة كإعادة تأكيد على عدم تأجيل المباراة، الموقف الذي أعلنه اتحاد الكرة في بيان رسمي في وقت سابق.

وقال بيان اتحاد الكرة: "خاطب اتحاد الكرة رسميا ناديي الاهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الاسبوع الرابع المسابقة الدوري الممتاز وذلك يوم ٢٤ فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف باستاد القاهرة".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري المصري في موعدها المعلن مسبقا ولا نية للتأجيل.

وكانت تقارير قد انتشرت عن وجود نية لتأجيل مباراة قمة الدوري لأجل غير مسمى بسبب صعوبة مواجهات الفريقين بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان FilGoal.com قد تواصل مع اتحاد الكرة الذي أعلن إقامة القمة في موعدها. (من هنا)

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والزمالك مرتين في 4 أيام، إذ تكون المواجهة الأولى يوم 20 فبراير بالإمارات في السوبر المصري وبعدها 24 فبراير مواجهة الدوري.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا أحد يومي 28 أو 29 فبراير بينما الإياب أحد يومي 5 أو6 مارس.

أما الزمالك فيواجه الترجي التونسي في ربع النهائي بعد أسبوعين من مواجهة السوبر الإفريقي المقرر لها 14 فبراير في قطر.

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