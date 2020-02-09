رسميا - تأجيل مواجهة مانشستر سيتي أمام وست هام لظروف الطقس

الأحد، 09 فبراير 2020 - 13:27

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا تأجيل مواجهة فريقه أمام وست هام بسبب ظروف الطقس.

وكان من المقرر أن تقام المواجهة في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي أن تأجيل المباراة لموعد لاحق بسبب الظروف المناخية ولصالح سلامة المشجعين.

أخبار متعلقة
مانشستر سيتي يعلن إصابة رحيم سترلينج تقارير: هل يتمكن أحد قطبي مانشستر من ضم ميسي؟ قائد مانشستر سيتي: ليفربول توج بلقب الدوري عمليا رسميا - إيجالو يدعم هجوم مانشستر يونايتد

ويحل مانشستر سيتي في المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 51 نقطة وبفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وكانت الجولة 26 من الدوري الإنجليزي قد انطلقت أمس السبت بمواجهتي إيفرتون ضد كريستال بالاس، وواتفورد أمام برايتون.

وخسر مانشستر سيتي مباراته الأخيرة أمام توتنام بهدفين دون مقابل في الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا

هل تتذكر آخر فوز للزمالك في الإسماعيلية

تشكيل الزمالك المتوقع

تشكيل الإسماعيلي المتوقع

ماذا يفعل الزمالك بعد العودة من قطر

صن داونز يكشف تفاصيل إصابة نجمه

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وست هام
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: هازارد سيكون جاهزا تماما لمواجهة سيتي في دوري الأبطال دقيقة | أوروبا
تقرير: قبل مواجهة الزمالك.. إصابة مدافع الترجي وابتعاده لمدة 3 أسابيع 10 دقيقة | إفريقيا
تأكيدا على عدم التأجيل.. اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بتفاصيل قمة الدوري 53 دقيقة | الدوري المصري
دربي الغضب.. إنتر يستهدف الصدارة وميلان يريد العودة للحياة ساعة | أوروبا
رسميا - تأجيل مواجهة مانشستر سيتي أمام وست هام لظروف الطقس 2 ساعة | أوروبا
في الدرجة الثالثة – بعد العودة لنبروه.. الدوماني لـ في الجول: لست مدرب أكل عيش 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم 4 بيان رسمي – الأهلي يقرر عدم التقدم بشكوى ضد الهلال لـ 3 أسباب
قد ينال إعجابك