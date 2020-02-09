تشكيل الزمالك – عودة مصطفى محمد وساسي أمام الإسماعيلي

عاد مصطفى محمد وفرجاني ساسي لتشكيل الزمالك في مواجهة الإسماعيلي.

الزمالك يحل ضيفا على الإسماعيلي اليوم الأحد في الجولة 17 من الدوري المصري.

وأجرى باتريس كارتيرون 5 تغييرات على تشكيلته التي تغلبت على حرس الحدود في المباراة الماضية.

الشاب أحمد عيد يبدأ على الجهة اليمنى، فيما يعود عبد الله جمعة للجبهة اليسرى، فيما يبدأ محمد عبد الغني في قلب الدفاع.

كما يلعب مصطفى محمد في الهجوم بجوار الثنائي المغربي: محمد أوناجم، وأشرف بنشرقي.

وخرج من القائمة كلٍ من محمد صبحي، وإمام عاشور.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود علاء – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما

الهجوم: محمد أوناجم – مصطفى محمد – أشرف بنشرقي

دكة البدلاء: محمد عواد – إسلام جابر – مصطفى فتحي – أحمد زيزو – محمد عبد السلام – كاسونجو كابونجو – محمد حسن

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