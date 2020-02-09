مصدر بـ اتحاد الكرة: مباراة السوبر في مكانها وموعدها.. هذه حقيقة الأزمة "القريبة من الحل"

الأحد، 09 فبراير 2020 - 17:00

كتب : عاطف شادي

رمضان صبحي - طارق حامد - الأهلي - الزمالك

شدد مصدر في اتحاد الكرة أن مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك ستقام في موعدها في إمارة أبو ظبي يوم 20 فبراير الجاري.

وأوضح المصدر لـFilGoal.com: "المباراة في موعدها، ومكانها، لا يوجد أي داع أو سبب لإلغائها أو تأجيلها".

وأضاف "الأزمة في الوقت الحالي بين برزنتيشن وقناة أبو ظبي بشأن إذاعة المباراة على القناة الإماراتية. العقد يوضح حقوق برزنتيشن والقناة الإماراتية بشكل واضح وسيتم حل الأمور في الأيام القليلة المقبلة".

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وأردف "لا يمكن إلغاء المباراة بعد كل العمل الذي بُذل، تم بيع 70% من التذاكر".

وأتم "نحن في قيد الاتفاق على الحفل الفني الذي سيسبق المباراة، والأزمة في طريقها للحل والمباراة في مكانها وموعدها. الاتفاق على إقامة المباراة بين دولتين كبار".

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن إمكانية إلغاء إقامة المباراة بسبب خلافات خاصة بالرعاية والإعلانات.

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والزمالك مرتين في 4 أيام، إذ تكون المواجهة الأولى يوم 20 فبراير بالإمارات في السوبر المصري وبعدها 24 فبراير مواجهة الدوري.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا أحد يومي 28 أو 29 فبراير بينما الإياب أحد يومي 5 أو6 مارس.

أما الزمالك فيواجه الترجي التونسي في ربع النهائي بعد أسبوعين من مواجهة السوبر الإفريقي المقرر لها 14 فبراير في قطر.

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