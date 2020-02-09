أحمد مرتضى: فضل أبلغني بأن مباراة السوبر في موعدها بالإمارات

كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة أبلغه بأن مباراة السوبر المحلي ستقام في موعدها.

وقال أحمد مرتضى على تويتر: "تواصلت مع الكابتن محمد فضل وأبلغني أن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستقام في موعدها في دولة الإمارات الشقيقة في موعدها إن شاء الله".

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن إمكانية إلغاء إقامة المباراة بسبب خلافات خاصة بالرعاية والإعلانات.

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والزمالك مرتين في 4 أيام، إذ تكون المواجهة الأولى يوم 20 فبراير بالإمارات في السوبر المصري وبعدها 24 فبراير مواجهة الدوري.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا أحد يومي 28 أو 29 فبراير بينما الإياب أحد يومي 5 أو6 مارس.

أما الزمالك فيواجه الترجي التونسي في ربع النهائي بعد أسبوعين من مواجهة السوبر الإفريقي المقرر لها 14 فبراير في قطر.

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