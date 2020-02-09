ماركا: هازارد سيكون جاهزا تماما لمواجهة سيتي في دوري الأبطال

زفت صحيفة ماركا الإسبانية خبرا مبشرا لعشاق النادي الملكي بالقول إن ايدين هازارد نجم الفريق سيكون جاهزا بنسبة 100% لمباراة مانشستر سيتي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويفتقد ريال مدريد لنجمه البلجيكي منذ تعرض لإصابة في القدم في نوفمبر الماضي، أبعدته عن مباريات عديدة في الدوري وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وغاب بسببها عن تتويج الفريق بكأس السوبر الإسباني.

وسيسعى زيدان لإشراك هازارد (29 عاما) في المباريات قبل الصدام أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذا استطاع ذلك!

وتتوقع ماركا أن زيدان قد يضم هازارد لقائمة الفريق أمام سيلتا فيجو في مباراة يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو في 16 فبراير في الجولة 24 من الدوري.

قبل مواجهة سيتي، يأمل زيدان إشراك هازارد في مباراة سيلتا أو في مواجهة ليفانتي في 22 فبراير.

ليطمئن على حالة نجم تشيلسي السابق قبل المواجهة المرتقبة ضد رفاق بيب جوارديولا.

وشارك هازارد في 13 مباراة فقط بالموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

يسابق الزمن للحاق بالفريق في مرحلة حرجة من موسم يبحث فيه ريال مدريد عن استعادة المجد في الدوري ودوري الأبطال.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الملتهب بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة.

توج في يناير بكأس السوبر الإسباني، وودع كأس ملك إسبانيا على يد ريال سوسيداد.

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