تشكيل الإسماعيلي المتوقع – جوميز يهاجم بـ3 لاعبين.. وخماسي "إكس-زمالك"

الأحد، 09 فبراير 2020 - 11:52

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الاتحاد - الصورة من حساب الاتحاد العربي لكرة القدم

من المتوقع أن يدفع المدير الفني الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني للإسماعيلي بثلاثي هجومي في مواجهة الزمالك في الجولة 17 من بطولة الدوري.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع للمواجهة، يضم 5 لاعبين سبق وأن ارتدوا القميص الأبيض، وهم أسامة إبراهيم وباهر المحمدي ومحمود عبد العاطي "دونجا" وأحمد مدبولي ومحمد الشامي.

وأتى التشكيل المتوقع كالتالي..

أخبار متعلقة
قائمة الإسماعيلي – ضم كادو وفخر الدين بن يوسف بين 21 لاعبا استعدادا لـ الزمالك مدرب الإسماعيلي للاعبيه: مواجهة الزمالك يتوقف عليها أمور مصيرية قائمة الزمالك - عودة ساسي ومصطفى محمد لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: أسامة إبراهيم – باهر المحمدي – إبراهيم أبو اليزيد – محمود البدري

الوسط: عماد حمدي – محمود عبد العاطي "دونجا" – أحمد مدبولي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – فخر الدين بن يوسف – محمد الشامي

الزمالك يواجه الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

طالع أيضا

كريم شحاتة يرد على مرتضى: لا أعمل لديه ليقرر مصيري في القناة

مواعيد مباريات الأحد

يوفنتوس يسقط

الأهلي يكشف جديد مصير صالح جمعة

ماذا قدم مدرب برشلونة ضد فريقه السابق

الأهلي: لم نفكر مطلقا في أحمد الشناوي

الإسماعيلي الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد مرتضى: فضل أبلغني بأن مباراة السوبر في موعدها بالإمارات 5 دقيقة | الدوري المصري
بيل وإيسكو يقودان ريال مدريد أمام أوساسونا 28 دقيقة | أوروبا
ماركا: هازارد سيكون جاهزا تماما لمواجهة سيتي في دوري الأبطال 43 دقيقة | أوروبا
تقرير: قبل مواجهة الزمالك.. إصابة مدافع الترجي وابتعاده لمدة 3 أسابيع 52 دقيقة | إفريقيا
تأكيدا على عدم التأجيل.. اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بتفاصيل قمة الدوري ساعة | الدوري المصري
دربي الغضب.. إنتر يستهدف الصدارة وميلان يريد العودة للحياة 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 بيان رسمي – الأهلي يقرر عدم التقدم بشكوى ضد الهلال لـ 3 أسباب 4 مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا
قد ينال إعجابك
247