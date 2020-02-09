تشكيل الإسماعيلي المتوقع – جوميز يهاجم بـ3 لاعبين.. وخماسي "إكس-زمالك"

من المتوقع أن يدفع المدير الفني الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني للإسماعيلي بثلاثي هجومي في مواجهة الزمالك في الجولة 17 من بطولة الدوري.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع للمواجهة، يضم 5 لاعبين سبق وأن ارتدوا القميص الأبيض، وهم أسامة إبراهيم وباهر المحمدي ومحمود عبد العاطي "دونجا" وأحمد مدبولي ومحمد الشامي.

وأتى التشكيل المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: أسامة إبراهيم – باهر المحمدي – إبراهيم أبو اليزيد – محمود البدري

الوسط: عماد حمدي – محمود عبد العاطي "دونجا" – أحمد مدبولي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – فخر الدين بن يوسف – محمد الشامي

الزمالك يواجه الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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