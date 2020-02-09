تشكيل الإسماعيلي المتوقع – جوميز يهاجم بـ3 لاعبين.. وخماسي "إكس-زمالك"
الأحد، 09 فبراير 2020 - 11:52
كتب : ياسر الشريف
من المتوقع أن يدفع المدير الفني الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني للإسماعيلي بثلاثي هجومي في مواجهة الزمالك في الجولة 17 من بطولة الدوري.
تشكيل الإسماعيلي المتوقع للمواجهة، يضم 5 لاعبين سبق وأن ارتدوا القميص الأبيض، وهم أسامة إبراهيم وباهر المحمدي ومحمود عبد العاطي "دونجا" وأحمد مدبولي ومحمد الشامي.
وأتى التشكيل المتوقع كالتالي..
حراسة المرمى: محمد فوزي
الدفاع: أسامة إبراهيم – باهر المحمدي – إبراهيم أبو اليزيد – محمود البدري
الوسط: عماد حمدي – محمود عبد العاطي "دونجا" – أحمد مدبولي
الهجوم: عبد الرحمن مجدي – فخر الدين بن يوسف – محمد الشامي
الزمالك يواجه الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.
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