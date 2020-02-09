تشكيل الزمالك المتوقع – مصطفى محمد مهاجم.. وأحمد عيد ظهير أيمن

يقود مصطفى محمد خط هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي، فيما يلعب أحمد عيد كظهير أيمن في ظل غياب حازم إمام.

استقر باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على التشكيل الأقرب للفريق لمواجهة لقاء الإسماعيلي.

مصطفى محمد سيقود الهجوم، فيما سيلعب أحمد عيد كظهير أيمن.

طارق حامد سيجاور فرجاني ساسي في وسط الملعب، فيما تبقى المفاضلة بين أحمد سيد "زيزو" أو محمد أوناجم، مع أفضلية طفيفة لزيزو.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: أحمد سيد "زيزو" (محمد أوناجم) – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

الزمالك يواجه الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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