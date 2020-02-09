الزمالك لـ في الجول: الفريق يعود للقاهرة قبل التوجه لأبو ظبي لخوض السوبر المصري

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة النادي في الدوحة أن الفريق سيعود إلى القاهرة بعد مباراة السوبر الإفريقي ولن يسافر مباشرة إلى الإمارات.

وقال نجم الزمالك السابق لـFilGoal.com:"سنعود للقاهرة بعد المباراة، ثم نتجه إلى أبو ظبي في 17 فبراير".

ويواجه الزمالك فريق الترجي التونسي يوم الجمعة في كأس السوبر الإفريقي في قطر.

ثم يعود لمصر قبل أن يتجه إلى الإمارات لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في كأس السوبر المصري في 20 فبراير.

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وعلم FilGoal.com أن الفريق بأكمله سيسافر إلى قطر وليس فقط اللاعبين المنضمين لقائمة مباراة السوبر.

ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي يوم الأحد في الجولة 17 للدوري المصري الممتاز قبل أن يسافر إلى الدوحة.

ويلعب الزمالك ضد الترجي ثم الأهلي ثم يخوض قمة الدوري ضد الأخير ثم يستضيف الترجي في القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا نهاية الشهر الجاري.

وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي الزمالك ضد الترجي بينما يلعب الأهلي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويصطدم مازيمبي الكونغولي بالرجاء المغربي بينما يلعب النجم الساحلي التونسي ضد الوداد المغربي.

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