اتحاد الكرة لـ في الجول: قمة الدوري في موعدها

الخميس، 06 فبراير 2020 - 13:28

كتب : فادي أشرف

أحمد فتحي - الزمالك - الأهلي

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري عدم وجود أي نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، المقررة يوم 24 فبراير الجاري.

وقال العطار لـFilGoal.com: "لا يوجد أي نية لتأجيل المباراة، لا من ناحية اتحاد الكرة ولا من الناحية الأمنية حتى الآن".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن العطار صرح بعدم وصول الموافقة الأمنية لإقامة المباراة حتى الآن، وهو ما نفاه المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

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وشدد العطار "لا مشكلة في إقامة المباراة في موعدها، ولم نتلق أي طلبات لتأجيلها من أي جهة".

ومن المنتظر أن يتواجه الفريقان قبل قمة الدوري بـ4 أيام، في دربي آخر بإمارة أبو ظبي على كأس السوبر.

وتقام المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري قبل 4 أيام من ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف الأهلي صن داونز الجنوب إفريقي، ويستضيف الزمالك الترجي التونسي.

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