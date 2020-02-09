الطرابيلي يكشف لـ في الجول إجراءات تحفيزية للاعبي المصري.. ويتحدث عن الخلاف مع جلال

كشف علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري، عن عدة إجراءات ينوي مجلس الإدارة اتخاذها تحفيزا للاعبي الفريق من أجل تحسين النتائج.

وقال الطرابيلي في تصريحات لـ FilGoal.com: "قرر مجلس إدارة المصري، صرف مستحقات اللاعبين، ونصرف قسط يناير للاعبين اليوم الأحد".

وأضاف "صرف المستحقات سيأتي رغم القرار السابق الذي اتخذه المجلس بإيقاف المستحقات، وذلك رغبة منا في كسب تركيز اللاعبين".

وواصل "يأتي القرار ضمن عدة قرارات اتخذها المجلس لتحسين أوضاع الفريق، أولها استمرار إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للفريق".

الطرابيلي أكمل "قررنا صرف القسط الشهرى، مع ربط مكافأتى الفوز على طلائع الجيش ونادي مصر، لحين العودة للانتصارات، وهذا ما نأمله جميعا ونعمل على ذلك ".

وعن الخلاف مع إيهاب جلال، قال الطرابيلي "الفترة الحالية لابد أن نغلب فيها المصلحة العامة عن أي أمور شخصية، وهناك خطوات ستتخذ لاحقا".

وأتم "مجلس الإدارة سيتواجد خلف الفريق فى مباراة وادى دجلة من أجل الدعم والمساندة، لتحقيق الفوز وتحسين الوضع".

النادي المصري تعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق في الجولة الـ16 من الدوري. تعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ17 متراجعا للمركز الـ13.

ويستعد المصري لمواجهة وادي دجلة مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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