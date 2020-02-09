تنس - محمد صفوت يواصل الإنجازات ويحقق أول لقب تشالنجر منذ 24 عاما

الأحد، 09 فبراير 2020 - 11:35

كتب : FilGoal

محمد صفوت - تنس

يواصل محمد صفوت لاعب التنس المصري إنجازاته في اللعبة بتحقيقه لقب "تشالنجر" أحد البطولات العالمية في إنجاز مصري لأول مرة منذ 24 عاما.

وتغلب صفوت في نهائي بطولة لاونكيستون على الأسترالي أليكس بولت بمجموعتين دون رد.

وفاز صفوت بالمجموعة الأولى بصعوبة 7-6 قبل أن يحسم المجموعة الثانية بسهولة 6-1.

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ولم تحقق مصر أي لقب من البطولات العالمية "تشالنجر" منذ عام 1996.

وكان محمد صفوت قد حقق لقب دورة الألعاب الإفريقية وتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وبات صفوت أول مصري يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية.

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