أبيدال: أوافق تماما على عودة نيمار لـ برشلونة

يتمنى إريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة عودة نيمار للفريق في ظل غموض مستقبل اللاعب البرازيلي مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وقال الفرنسي في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية حين سئل عن عودة نيمار (28 عاما):"أوافق تماما".

وأضاف لاعب فريق بلاوجرانا السابق "كيكي (سيتيين) سيفتخر بتدريب لاعب مثل نيمار وآخرين في أعلى مستوى".

عودة نيمار قد تضر لاعبين انتظروا فرصة المشاركة مع الفريق الأول، مثل أنسو فاتي الشاب الإسباني المتوهج منذ مطلع الموسم الحالي.

وعن ذلك يرى أبيدال "التخطيط ليس سهلا بسبب أمر مثل هذا. نتمنى وجود أفضل اللاعبين، لكن لا يمكننا أن نخطئ في عملية تطوير اللاعبين. منذ شارك فاتي مع الفريق الأول، ساهم بشكل رائع. في آخر مباراة بالدوري، أظهر موهبته مرة أخرى. لاعب قادر على شغل مراكز عديدة ويجب أخذ ذلك في الحسبان".

وأضاف أبيدال "أعتقد فاتي معنا بنسبة 100%، مع الفريق الأول، هدفه البقاء مع النادي لسنوات".

تمنى نيمار العودة لملعب كامب نو الذي أبدع فيه على مدار 4 مواسم، لكن باريس حال دون ذلك بسبب سعره المرتفع للغاية.

وحاول برشلونة إعادة نجم سانتوس السابق، لكن طلبات باريس المالية حالت دون رحيله عن فرنسا.

وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس في 2017 مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

رحلة ربما اكتشف البرازيلي أنه لم يكن موفقا فيها، فأراد العودة لمجاورة ليونيل ميسي.

ويمتد عقد نيمار مع باريس إلى يونيو 2022.

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