عبد الحفيظ: الجميع يدرك أهمية مواجهتي صن داونز.. ولكن

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على أهمية المباريات التي تنتظر الأهلي في الشهر الجاري، قائلا إن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أهدافه على كافة المستويات خلال فبراير.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "بالطبع ندرك جيدا أهمية مباراة صن داونز المرتقبة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي المحدد لها يوم 29 فبراير الجاري".

وأضاف "وفي الوقت نفسه نذكر اللاعبين بشكل متكرر بأهمية المرحلة التي تسبق مواجهة صن داونز، والتي تشهد خوض مباريات في منتهى القوة أمام الطلائع والمصري، ثم خوض مواجهتي الزمالك في السوبر المحلي والدوري يومي ٢٠و٢٤ فبراير الجاري على الترتيب".

وأردف "بالتأكيد نتعامل مع كل مباراة على حدة، والجميع يدرك جيدا أهمية المباريات التي تنتظرنا هذا الشهر؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وأيضا موقعة السوبر المحلي التي نسعى للفوز بها وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء".

وأوضح "لاعبو الأهلي لديهم رغبة شديدة في إسعاد جماهيرهم هذا الموسم بحصد الألقاب والتواجد على منصات التتويج. الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في الحفاظ على مسيرة البطولات".

وأتم "الأهلي لديه مواجهة مهمة جدا أمام طلائع الجيش يوم الإثنين، ويتطلع خلالها الجهاز الفني واللاعبون لتحقيق الفوز فيها، ومواصلة الانتصارات المحلية، وإحكام السيطرة على قمة الدوري".

وحقق الأهلي 39 نقطة، محققا 100% من عدد النقاط المتاحة له في الدوري في 13 مباراة.

ولدى الأهلي رزنامة حافلة في الشهر الجاري، يبدأها بمواجهة طلائع الجيش والمصري في الدوري، ثم الزمالك مرتين في السوبر المحلي في الدوري، قبل بداية رحلته الإفريقية من دور الثمانية ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

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