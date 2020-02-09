الأهلي: ربيعة جاهز للطلائع.. وبادجي يصل القاهرة الأحد

الأحد، 09 فبراير 2020 - 11:05

كتب : حسام نور الدين

أليو بادجي - الأهلي - بيراميدز

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن مدافع الفريق رامي ربيعة جاهز لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين في الجولة 17 من الدوري المصري.

وتحدث عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "ربيعة جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة طلائع الجيش".

وأضاف "اللاعب أدى يوم السبت تدريبات استشفائية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي، في إطار البرنامج الموضوع للاعبين للتعامل مع ضغط المباريات خلال الفترة الحالية".

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وفي نفس الإطار، أكد عبد الحفيظ أن السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق يصل اليوم الأحد إلى القاهرة، قادما من بلاده بعد الحصول على إذن بالسفر لمدة 48 ساعة لتجديد جواز السفر الخاص به".

وأضاف عبد الحفيظ "انضمام اللاعب من عدمه لقائمة مباراة طلائع الجيش أمر يرجع للجهاز الفني الذي يحسم موقف اللاعب وفقا للجلسة التي سيعقدها السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق مع جهازه المعاون".

وأتم عبد الحفيظ "سفر اللاعب إلى السنغال لتجديد جواز سفره كان أمرا ضروريا للغاية؛ من أجل ضمان تواجد اللاعب في رحلة الإمارات المرتقبة خلال الأيام المقبلة لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي يوم ٢٠ فبراير الجاري في أبو ظبي".

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