اللجنة الأولمبية تهنئ التجديف بذهبية نور الهدى في بطولة العالم للصالات

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب التهنئة للاتحاد المصري للتجديف واللاعبة نور الهدى بعد تحقيق ذهبية بطولة العالم.

وحققت نور الهدى ذهبية بطولة العالم للتجديف بالصالات تحت 23 عاما المقامة في باريس في مفاجأة كبيرة.

وأشاد مجلس اللجنة الأولمبية المصرية بالنتائج والتي تحققت وذهبية نور الهدى التي تساهم في رفع راية الرياضة المصرية في المحافل الدولية.

وتعتبر رياضة تجديف الصالات واحدة من الرياضات الحديثة والتي تساعد على تدريب جميع عضلات الجسم.

وحقق اتحاد التجديف نتائج مميزة في بطولات العالم داخل الصالات المقامة في باريس.

إذ حققت تسنيم عرفة المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات تحت 18 عاما وحقق عمر القماطي المركز الثامن في منافسات تحت 16 عاما.

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