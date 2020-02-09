كواليس لقاء محافظ بورسعيد مع إيهاب جلال

الأحد، 09 فبراير 2020 - 10:57

كتب : أيمن عيد

إيهاب جلال

استقبل عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إيهاب جلال المدير الفني للمصري بمكتبه يوم السبت.

وخلال اللقاء، طالب الغضبان جلال ببذل أقصى الجهد من الجهاز فني ولاعبين لعودة الانتصارات وإسعاد جماهير النادي وعلاج أي سلبيات أو أخطاء تسببت في سوء الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية.

وأعرب الغضبان خلال اللقاء عن ثقته في "جماهير النادي المصري الوفية في مؤازرة فريقها لتجاوز تلك المرحلة الحرجة وعودة الانتصارات كونهم مصدر القوة الحقيقية للنادي المصري العظيم"، بحسب البيان الصادر عن المحافظة.

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وجدد محافظ بورسعيد دعمه ووقوفه خلف النادي المصري إدارة وجهاز فني ولاعبين حتى يستعيد الفريق توازنه وانتصاراته للعودة إلى مكانته الطبيعية بين الأندية الكبرى على المستويين الإفريقي والمحلي.

وفي وقت سابق أعلن محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي الاتفاق على استمرار جلال في منصبه.

إيهاب جلال خرج عقب التعادل أمام طنطا ليصرح "سأناقش استقالتي مع مجلس المصري".

ولكن لن تحدث الاستقالة الآن.

وقال محمد الخولي: "اتفقنا مع إيهاب جلال على الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "وضعنا أيدينا على بعض المشاكل التي نعاني منها مؤخرا وسنعمل على حل كافة الأمور".

وتابع "أناشد جماهير المصري بالوقوف خلف الفريق لعبور تلك المحنة".

وأكمل حديثه قائلا: "هذا هو وقت مساندة جماهير المصري للفريق والجهاز الفني".

جلال تولى تدريب النادي المصري في شهر ديسمبر لعام 2018. وقاد الفريق في 46 مباراة بين الدوري والكأس والكونفدرالية الإفريقية. فاز في 21 منهم، فيما خسر 10 مباريات وتعادل في 15 آخرين.

المصري تعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ17 في المركز الـ12، فيما ارتفع رصيد طنطا للنقطة الـ14 في المركز الـ16. نتيجة ظهر تأثيرها السلبي على كلا المدربين عقب اللقاء من خلال تعبيراتهم.

ويستعد المصري لمواجهة وادي دجلة يوم الإثنين المقبل في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

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