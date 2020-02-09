لاعب الإنتاج لـ في الجول: احتفلت بإشارة VAR اعتراضا على التقنية

كشف محمد عبد الرازق "بازوكا" لاعب الإنتاج الحربي سبب احتفاله بإشارة VAR بعد تسجيله هدف فريقه في شباك مصر المقاصة يوم السبت في لقاء انتهى بالتعادل بهدف لمثله في الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.

وقال بازوكا (26 عاما) لـFilGoal.com:"الفكرة خطرت لي بسبب كثرة الأزمات التي يسببها الفيديو".

وواصل "فقررت الاحتفال بهذه الطريقة لأبدي اعتراضي على التقنية، الفيديو يقتل متعة كرة القدم".

وفور تسجيله هدف من ضربة رأس في شباك المقاصة وضع بازوكا يده على أذنه مقلدا الحكام قبل أن يرسم مستطيلا في إشارة إلى تقنية الفيديو.

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وتباينت الآراء حول الفيديو بين مؤيد ومعارض للتقنية منذ طُبقت في بطولات كبرى مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بازوكا أول هدف مع الإنتاج الحربي الذي انضم له مطلع الموسم الجاري من الاتحاد.

وأحرز بازوكا 8 أهداف في الدوري مع الاتحاد.

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