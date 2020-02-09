مدرب حراس الأهلي السابق: الفريق لا يحتاج بديلا لـ إكرامي

يرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق أن الفريق لا يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى ليعوض شريف إكرامي الذي أعلن رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

وقال سليمان عبر قناة أون سبورت:"من وجهة نظري، الأهلي لا يحتاج التعاقد مع حارس مرمى، إلا إذا كان للجهاز الفني ولجنة الكرة رأي آخر. حينها يجب ضم حارس مرمى كبير لديه خبرة ورصيد محلي ودولي مع إعارة الحراس الشباب موسمين أو ثلاثة لاكتساب الخبرات".

وأضاف "محمد الشناوي عاد إلى الأهلي بعد ٨ سنوات من إعارته، كذلك تعاقدنا مع علي لطفي بعد ٦ سنوات قضاها في صفوف إنبي، وأيضا شريف إكرامي خاض تجربة احترافية في هولندا ثم ستة أشهر مع فريق الجونة قبل أن يعود مجددا للأهلي".

وعن رأيه في قرار إكرامي أوضح "شريف الأكثر دراية بقراره، يريد الرحيل بحثا عن المشاركة في المباريات بعدما ابتعد في آخر ثلاث سنوات".

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وتابع "لا قلق على الأهلي في مركز حراسة المرمى إذا رحيل شريف إكرامي، لأن الفريق يضم حاليا عناصر مميزة مثل محمد الشناوي وعلي لطفي إضافة إلى العناصر الشابة مصطفى شوبير وأحمد طارق وغيرهم من أبناء القطاع".

شريف صاحب الـ36 عاما من أبناء قطاع الناشئين بالأهلي، ورحل عنه في 2005 إلى فينورد الهولندي كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي.

إكرامي عاد إلى مصر في 2009 عبر بوابة الجونة، قبل أن يعود إلى الأهلي بعدها بعام.

ومع الأهلي، حمل شريف إكرامي 7 ألقاب لحساب الدوري المصري، ولقب كأس مصر، و5 ألقاب سوبر محلي، بجانب لقبين لحساب دوري أبطال إفريقيا ولقب للكونفدرالية الإفريقية ولقبين للسوبر الإفريقي.

وحرس إكرامي مرمى الأهلي في 271 مباراة إجمالا، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.

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