"معك حتى الموت".. أتليتكو يتجاوز أحزانه بفوز صعب على غرناطة

أنهى أتليتكو مدريد سلسلة نتائجه السلبية، وانتصر على ضيفه غرناطة بهدف دون رد على ملعب واندا متروبوليتانو، في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

آنخل مارتين كوريّا سجل هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأولى من المواجهة.

ليرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع مؤقتا. فيما تجمّد رصيد غرناطة عند 30 نقطة في المركز العاشر.

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أتليتكو دخل هذه المباراة بعد 5 مباريات دون فوز، وسجل فيها هدفا وحيدا، وخسر خلالها لقبي السوبر وكأس ملك إسبانيا.

فيما عجز غرناطة عن التسجيل خارج ملعبه في الدوري لمباراة جديدة، إذ يرجع هدفه الأخير بعيدا عن نويفو لو كارمينيس إلى 31 أكتوبر الماضي في مواجهة خيتافي.

وخاض غرناطة مباراته الأولى في ملعب واندا متروبوليتانو، ليكون الملعب رقم 62 الذي يلعب عليه غرناطة في تاريخه بالدوري الإسباني.

الفوز الأخير لـ غرناطة على أتليتكو يرجع إلى 45 عاما مضت، إذ لم يتغلب عليه منذ الفوز 2-1 في كأس ملك إسبانيا عام 1975.

أما في الدوري الإسباني، فـ غرناطة لم يهزم أتليتكو منذ 1973.

تاريخيًا، لم يفز غرناطة في أرض أتليتكو سوى مرة واحدة في بطولة الدوري، عام 1960، وأقيمت المباراة وقتها على ملعب متروبوليتانو القديم.

ليكون غرناطة قد عجز عن الفوز على أتليتكو في 17 مباراة بينهما على ملعب فيسنتي كالديرون بالدوري الإسباني.

جماهير أتليتكو أظهرت معدنها في الفترة الأكثر صعوبة تحت قيادة دييجو سيميوني، وافتتحت المباراة بلافتة كُتب عليها: "معك حتى الموت".

وهي لافتة مشابهة لتلك التي رفعتها جماهير أتليتكو في مواجهة باداخوز موسم 2000\2001 وقتما هبط الفريق إلى القسم الثاني لأول مرة منذ أكثر من 9 عقود.

وأتليتكو رفض أن يخذل جماهيره، فافتتح التسجيل منذ الدقيقة السادسة بواسطة الأرجنتيني كوريّا بعد تمريرة كوكي.

ليكون كوريا قد سجّل آخر 3 أهداف لـ أتليتكو في مختلف المسابقات.

كوريّا رفع رصيده إلى 12 هدفا على ملعب واندا متروبوليتانو، ولا يتفوق عليه في التسجيل لـ أتليتكو على ملعبه سوى أنطوان جريزمان صاحب الـ 29 هدفا.

في الشوط الثاني حاول ساؤول نيجيز مضاعفة النتيجة بتسديدة رائعة على الطائر بالدقيقة 55، لكن البرتغالي روي سيلفا تصدى ببراعة.

غرناطة المنتشي بتأهله إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا قبل أيام، لم يكتف بالمشاهدة، وحاول مباغتة أتليتكو بهدف تعادل خاطف في الدقيقة 72، لكن العملاق يان أوبلاك أبعد تسديدة خلفية رائعة من روبيرتو سولدادو.

لتنتهي المباراة على حقيقتين: أتليتكو أنهى نتائجه السلبية، وجماهيره ستسير معه حتى الموت.

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