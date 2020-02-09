عبد الحفيظ: التدرب صباحا ليس له علاقة بلقاء صن داونز.. ولا أحب الحديث عن التحكيم

لا يوجد أي علاقة بموعد تدرب الأهلي في العاشرة صباحا، والاستعدادات لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، حسبما صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي.

وقال عبد الحفيظ: "منذ فترة طويلة ونحن نتدرب في العاشرة والنصف صباحا والـ 11 صباحا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "نتدرب في تلك المواعيد باستثناء فقط يوم المباراة نتدرب بعد الظهر".

وواصل "الأمر بعيد تماما عن لقاء صن داونز. ليس له علاقة".

وكشف "من الوارد إقامة مباراة ودية لـ الأهلي في الثالثة عصرا قبل لقاء صن داونز. وقعنا في العديد من الأخطاء العام الماضي ونسعى لتجنبها".

ورفض عبد الحفيظ التعليق على أداء إبراهيم نور الدين في لقاء بيراميدز، قائلا: "لا أحب الحديث عن التحكيم".

وأردف "قد نعترض على موقف أو لعبة معينة في مباراة بعينها، ولكن في وقتها فقط. لا نعيش كافة سنين حياتنا للتعليق على تلك اللقطات".

وأتم "لن نعيش حياتنا في التعليق على لقطات من السبعينيات والثمانينيات وغير ذلك. نحن لا نفعل ذلك".

الأهلي تحرك بشكل رسمي ليطلب إقامة لقاء صن داونز في الـ 29 من شهر فبراير في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

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وأرسل الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري حدد من خلاله موعد الـ 29 من شهر فبراير الجاري موعدا للقاء صن داونز في القاهرة.

وطلبت إدارة الأهلي من اتحاد الكرة إخطار الاتحاد الإفريقي ونادي صن داونز، بالموعد المحدد.

ولم يحدد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ملعب مواجهة صن داونز خلال تصريحاته مع الموقع الرسمي لناديه.

إلا أن الأهلي أكد "إقامة لقاء صن داونز في القاهرة" ولم يحدد الملعب.

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