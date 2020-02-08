استعدادا للسوبر المصري.. الأهلي يحدد يوم 17 فبراير للسفر إلى أبو ظبي

حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر يوم 17 فبراير الجاري موعدا للسفر إلى الإمارات استعدادا لمباراة السوبر المصري ضد الزمالك.

وكشف سيد عبد الحفيظ عن تحديد يوم 17 موعدا لسفر الفريق الأحمر، على أن تكون العودة إلى القاهرة يوم 21.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري لموسم 2018/2019 في استاد محمد بن زايد في أبو ظبي يوم 20 فبراير الجاري.

ويخوض الأهلي مباراتين في الدوري المصري قبل السفر إلى الإمارات ضد طلائع الجيش يوم 10 من الشهر ذاته، ثم يواجه المصري يوم 14.

ويعود الأهلي من الإمارات ثم يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك مرة ثانية في المباراة المؤجلة من الدور الأول للدوري المصري، والتي تقام يوم 24 فبراير.

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