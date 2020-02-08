قائمة برشلونة – تصعيد الشاب أراوخو لتعويض غياب بيكيه أمام بيتيس

السبت، 08 فبراير 2020 - 22:19

كتب : FilGoal

برشلونة

استدعى كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، لاعبه الشاب رونالد أراوخو لمواجهة ريال بيتيس مساء الأحد.

برشلونة يحل ضيفا على بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين غدا الأحد، بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

ويغيب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ليضطر سيتيين إلى استدعاء الأوروجوياني الشاب أراوخو لاعب الفريق الرديف.

أخبار متعلقة
إثارة مستحيلة من 7 أهداف.. ليفركوزن يقهر دورتموند في مباراة الموسم لماذا يغيب بيل عن ريال مدريد لاعب فالنسيا بعد الهزيمة القاسية: علينا أن نتحلى بالرجولة

ويتواصل غياب نيتو حارس المرمى الاحتياطي، بالإضافة إلى الغيابات الطويلة لـ لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر صاحب الـ 49 نقطة.

وودع برشلونة مسابقة كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي، بسقوطه الصادم على ملعب سان ماميس بهدف دون رد أمام أتليتك بلباو مساء الخميس.

قائمة برشلونة لمواجهة بلباو:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا

الدفاع: كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – نيلسون سيميدو – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجي روبيرتو – سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – أرتورو فيدال – ريكي بويج – أرتور ميلو

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي

اختر التشكيل المثالي لبرشلونة لمواجهة بيتيس

طالع أيضا:

"تطور يهدد بإسقاط قيادت الاتحاد الإفريقي"

تفاصيل سفر الزمالك إلى قطر

تعرف على موعد لقاء الأهلي وصن داونز

قصة فادي فريد الذي ينفذ تعليمات متعب

النجم يطيح بـ جاريدو

برشلونة بيتيس الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
"معك حتى الموت".. أتليتكو يتجاوز أحزانه بفوز صعب على غرناطة 7 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ: التدرب صباحا ليس له علاقة بلقاء صن داونز.. ولا أحب الحديث عن التحكيم 20 دقيقة | مصر
باتزيني يخرج لسانه لـ ساري.. فيرونا يهزم يوفنتوس ويشعل المنافسة مع إنتر 22 دقيقة | أوروبا
استعدادا للسوبر المصري.. الأهلي يحدد يوم 17 فبراير للسفر إلى أبو ظبي 43 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: ننتظر عرضا من فنلندا لـ صالح جمعة 54 دقيقة | الدوري المصري
مختار: لماذا تراجعنا بعد التقدم! ولا أفهم "هيصة" لاعبي المقاصة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم
قد ينال إعجابك