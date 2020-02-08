قائمة برشلونة – تصعيد الشاب أراوخو لتعويض غياب بيكيه أمام بيتيس

استدعى كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، لاعبه الشاب رونالد أراوخو لمواجهة ريال بيتيس مساء الأحد.

برشلونة يحل ضيفا على بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين غدا الأحد، بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

ويغيب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ليضطر سيتيين إلى استدعاء الأوروجوياني الشاب أراوخو لاعب الفريق الرديف.

ويتواصل غياب نيتو حارس المرمى الاحتياطي، بالإضافة إلى الغيابات الطويلة لـ لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر صاحب الـ 49 نقطة.

وودع برشلونة مسابقة كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي، بسقوطه الصادم على ملعب سان ماميس بهدف دون رد أمام أتليتك بلباو مساء الخميس.

قائمة برشلونة لمواجهة بلباو:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا

الدفاع: كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – نيلسون سيميدو – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجي روبيرتو – سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – أرتورو فيدال – ريكي بويج – أرتور ميلو

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي

اختر التشكيل المثالي لبرشلونة لمواجهة بيتيس

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