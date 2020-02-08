إثارة مستحيلة من 7 أهداف.. ليفركوزن يقهر دورتموند في مباراة الموسم

مباراة جنونية استحقت أن يُطلق عليها "مواجهة الموسم" في الدوري الألماني.

بوروسيا دورتموند سقط في ملعب باي أرينا بثلاثة أهداف مقابل أربعة على يد باير ليفركوزن، في الجولة 21 من المسابقة.

كيفن فولاند سجل هدفين، وأضاف ليون بايلي، ولارس بيندر الهدفين الثالث والرابع لـ ليفركوزن. فيما سجل ماتس هوميلس، وإيمري تشان، ورافاييل جيريرو أهداف دورتموند الثلاثة.

ليرفع ليفركوزن رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس. ويتجمّد رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز الثالث.

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الفوز هو الأول لـ ليفركوزن على دورتموند منذ أكتوبر 2016.

المواجهة النارية شهدت الهدف الأول في الدقيقة 20 بتمريرة طولية من نديم أميري، أسكنها كيفن فولاند في شباك دورتموند، معلنا عن تقدم مبكر لـ ليفركوزن.

لكن دورتموند انتظر دقيقتين فقط، وأدرك التعادل سريعا برأسية هوميلس في الدقيقة 22 بعد ركلة ركنية نفذها الإنجليزي جادون سانشو.

ليكون هوميلس هو اللاعب الوحيد الذي سجل في آخر 12 موسما من الدوري الألماني.

الدقائق المجنونة استمرت، فتقدّم دورتموند للمرة الأولى في المباراة بهدف غير اعتيادي لـ إيمري تشان من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 33.

لاعب يوفنتوس السابق خاض مباراته الأولى في الدوري الألماني منذ 2100 يوم، والأخيرة كانت بقميص ليفركوزن في مايو 2014.

لكن ليفركوزن رفض الخروج متأخرا من الشوط الأول، فسجل فولاند هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 43 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تهيئة مميزة من جوناثان تاه.

دورتموند دخل الشوط الثاني بقوة، فسجل سانشو هدفا رائعا بعد تعاون مميز مع أشرف حكيمي، لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي وجود مخالفة سابقة للقطة الهدف.

الهدف الشرعي سُجل بالفعل في الدقيقة 65، بقدم جيريرو هذه المرة بعد هجمة جماعية مذهلة قادها المغربي حكيمي.

وعندما اعتقد دورتموند أنه في الطريق نحو الفوز، أدرك الجامايكي ليون بايلي التعادل في الدقيقة 81 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ارتباك في دفاع أسود الفتسفاليا.

قبل أن يخطف بيندر المباراة برأسية قاتلة في الدقيقة 82 بعد عرضية دالي سينكجرافن.

مباراة مجنونة من 7 أهداف.

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