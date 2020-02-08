مؤتمر زيدان: ما يتعرض له مارسيلو يؤلمني.. ولا مشكلة في بقاء بيل

أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن استيائه من الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها الظهير الأيسر لفريقه خلال الفترة الأخيرة.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد مارسيلو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت: "الانتقادات الموجهة لمارسيلو تؤلمني أنا أعرف أن اللاعبين بذلوا كل ما لديهم في الملعب وهم يتأثرون بذلك".

وواصل "نعم لسنا سعداء بما حدث ضد ريال سوسيداد في الكأس لكننا الآن نستعد للقاء آخر وعلينا التركيز عليه".

وعاد زيدان للتحدث مجددا عن مارسيلو "لا أصدق الحديث حول انتهاء مسيرته، وخارج النادي يقول الناس ما يودون قوله لكن مارسيلو سيبقى لاعبا هاما لريال مدريد وسيثبت ذلك مجددا، هذا ما أراه يحدث".

ويحل ريال مدريد ضيفا غدا الأحد على ريال أوساسونا لملاقاته في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وعن اللقاء قال: "ستكون مباراة صعبة، لكننا لعبنا 21 مباراة دون هزيمة والآن علينا العودة لذلك الطريق وسنحلل كل شيء ولن نمحي كل الإيجابيات من أجل هزيمة واحدة".

وبسؤاله عن جاريث بيل قال زيدان: "لا توجد أي مشكلة مع بيل ولكن لدي 25 لاعبا وأنا من يختار القائمة، ولا أرى أن خروجه من الملعب قبل نهاية اللقاء قلة احترام، أنا أدعم بيل وسأعتمد عليه".

وأضاف "لا توجد أي مشكلة لو أراد بيل البقاء هنا حتى نهاية تعاقده في 2022 لديه عقد مع النادي ويبدو أنه سيبقى هنا معنا".

وأتم المدرب الفرنسي "قد يتم استدعائه لمباراة الغد وغيابه عن المباريات الأخيرة لا يعني شيئا".

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بـ49 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه برشلونة.

أما أوساسونا فيحتل المركز الـ12 بـ28 نقطة.

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