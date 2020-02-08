لماذا يغيب بيل عن ريال مدريد

السبت، 08 فبراير 2020 - 21:24

كتب : محرر في الجول

زيدان وجاريث بيل

حتى بعد التعافي من الإصابة، لايزال جاريث بيل بعيدا عن حسابات زين الدين زيدان في المشاركة مع ريال مدريد، وكشفت صحيفة "ماركا" الأسباب.

وأشارت "ماركا" إلى أن زيدان ليس سعيدا بما يقدمه الجناح الويلزي في التدريبات.

ويرى زيدان أن بيل لم يرفع من حمله التدريبي منذ العودة من الإصابة خلال مواجهة سالامانكا في الكأس.

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ولم يلعب بيل مع ريال مدريد منذ 22 يناير.

حيث غاب عن مواجهة ريال بلد الوليد في الليجا بسبب الإصابة، لكنه غاب عن مباريات ريال سرقسطة وأتليتكو وريال سوسييداد بقرار من زيدان.

وأوضحت "ماركا" أن العلاقة بين زيدان وبيل عادت بنفس السوء الذي كانت عليه خلال الصيف، عندما كان ريال مدريد يعمل على بيع اللاعب.

وعاد بيل لقائمة فريقه ريال مدريد الذي يواجه أوساسونا مساء غدا الأحد في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

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