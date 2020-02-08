قائمة الإسماعيلي – ضم كادو وفخر الدين بن يوسف بين 21 لاعبا استعدادا لـ الزمالك

السبت، 08 فبراير 2020 - 20:28

كتب : ياسر الشريف

باتريك كادو

أعلن ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي عن قائمة فريقه المستدعاة للقاء الزمالك غدا الأحد في الجولة 17 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة استدعاء الوافد الجديد على صفوف الدراويش المهاجم الأوغندي باتريك كادو.

وضمت قائمة الدراويش 21 لاعبا على أن يتم استبعاد ثلاثة منهم في القائمة النهائية.

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وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد مجدي- محمد فوزي

في الدفاع: باهر المحمدي- إبراهيم أبو اليزيد- محمد مجدي الجمل- أسامة الجمل- محمود البدري- كماتشو

في الوسط: عماد حمدي- أحمد مدبولي- محمود عبد العاطي "دونجا"- محمد بيومي- محمد مخلوف- همام طارق- عبد الرحمن مجدي- بيكيتي سيلفا- محمد صادق

في الهجوم: فخر الدين بن يوسف- محمد الشامي- بينسون شيلونجو- باتريك كادو

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة إثر خوضه لـ14 مباراة.

أما الإسماعيلي فيحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة إثر خوضه لـ16 مباراة.

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