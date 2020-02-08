هل يوجد بداية أفضل من ذلك؟ تشان يسجل هدفا مبهرا في ظهوره الأول مع دورتموند

سجل إيمري تشان هدفا ولا أروع في ظهوره الأول مع بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

دورتموند يحل ضيفا على باير ليفركوزن في الجولة الـ 21 من الدوري الألماني.

تشان الذي انضم لدورتموند خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، شارك لمدة دقيقة في كأس ألمانيا، قبل أن يكتب ظهوره الأول في الدوري أمام ليفركوزن.

وأطلق تشان تسديدة ولا أروع ولا أجمل في الدقيقة 33 ليهز شباك ليفركوزن ويعلن عن انطلاقه في الدوري الألماني بأفضل طريقة ممكنة.

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هدف إيمري تشان هو الخامس له في الدوري الألماني طوال مسيرته، بعدما سجل 3 مرات بقميص باير ليفركوزن ومرة بقميص بايرن ميونيخ.

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