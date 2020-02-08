لاعب فالنسيا بعد الهزيمة القاسية: علينا أن نتحلى بالرجولة

السبت، 08 فبراير 2020 - 20:20

كتب : FilGoal

جابرييل باوليستا - فالنسيا

انتقد جابرييل باوليستا لاعب فالنسيا مستوى فريقه في مواجهة خيتافي.

فالنسيا سقط بثلاثية نظيفة أمام مضيفه خيتافي على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وصرّح باوليستا بعد المباراة: "علينا أن نغيّر من الشكل الذي ظهرنا به اليوم، علينا أن نتحلى برجولة أكبر في الملعب وأن نقاتل ونحترم المنافس".

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وأضاف المدافع البرازيلي في حديثه لمحطة "موفيستار": "يجب أن نرفع من مستوانا على كافة النواحي، كل شيء كان خراءً اليوم".

وأتم: "كل شيء كان سيئا. ظهرنا بشكل مريع دفاعيا وهجوميا. المباراة المقبلة ستكون صعبة أمام أتليتكو مدريد".

خيتافي رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث. ويتجمّد رصيد فالنسيا عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وتلقى فالنسيا هزيمته الثانية على التوالي بعد توديعه كأس ملك إسبانيا أمام غرناطة قبل أيام.

ووصل خيتافي إلى 38 هدفا في شباك فالنسيا طوال مواجهاتهما بالدوري الإسباني، ليكون فريق الخفافيش أكثر الفرق التي هز خيتافي شباكها.

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