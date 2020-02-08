مؤتمر سيتيين: سنغير طريقتنا في اللعب أمام بيتيس.. تعلمنا أمام بلباو

قال كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة إنه سيعمل على تغيير طريقة لعب فريقه غدا الأحد في المباراة التي ستجمعه بريال بيتيس عن الطريقة التي خاض بها لقاء أتليتك بلباو الأخير.

وكان برشلونة خسر من أتليتك بلباو بهدف دون رد في الوقت المحتسب بدل من الضائع في ربع نهائي كأس الملك.

وتحدث سيتيين في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت قائلا: "علينا اللعب جيدا غدا للفوز، نحتاج للفوز ونحن تحسنا قليلا خارج الأرض مؤخرا".

وقاد سيتيين برشلونة في ست مباريات كان من بينهم ثلاثة خارج أسوار ملعبه كامب نو، فاز مرة وحيدة وخسر مرتين.

وتابع "مباراة الغد ستختلف طريقتنا في اللعب عما ظهرنا به ضد بلباو".

وواصل مدرب البلوجرانا حديثه عن مواجهة فريقه السابق بيتيس قائلا: "نعم هذه مباراة خاصة لي وقضيت عامين مميزين هناك وأنا راض عما حققته مع الفريق خلال تلك الفترة قبل رحيلي".

وبسؤاله هل سيتم تعويض المصاب عثمان ديبميلي بصفقة جديدة أجاب "نعم نناقش بعض الأسماء لكن هناك عدة شروط يجب توافرها ليتم التعاقد".

ويعاني ديمبيلي من إصابة ستبعده عن برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري ووفقا للوائح فإن البلوجرانا يحق له التعاقد مع لاعب حر لدعم صفوفه بسبب الإصابة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ46 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر بعد مرور 22 جولة.

أما بيتيس فيحتل المركز الـ13 بـ28 نقطة.

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