قائمة ريال مدريد – عودة بيل.. واستمرار غياب هازارد أمام أوساسونا

السبت، 08 فبراير 2020 - 20:01

كتب : FilGoal

زيدان - جاريث بيل - ريال مدريد

عاد جاريث بيل لقائمة فريقه ريال مدريد التي تواجه أوساسونا مساء الأحد في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

زين الدين زيدان مدرب الفريق استدعى قائمة من 19 لاعبا، استعدادا للارتحال إلى الشمال لمواجهة أوساسونا في ملعب السادار.

وظهر بيل في القائمة بعد غيابه 4 مباريات بداعي الإصابة، فيما استمر الغياب الطويل للبلجيكي إيدن هازارد.

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ويغيب جيمس رودريجيز للإصابة، فيما تم استبعاد رودريجو، وبراهيم دياز، وناتشو فيرنانديز لأسباب فنية.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد أوساسونا في المركز 12 برصيد 28 نقطة.

ويسعى ريال مدريد للتعافي من كبوة منتصف الأسبوع وتوديع كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي على يد ريال سوسيداد.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – داني كارباخال – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو ألاركون

الهجوم: كريم بنزيمة – جاريث بيل – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور

اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد في المباراة

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