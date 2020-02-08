حمادة صدقي يُسقط خالد جلال.. قذيفة صلاح محسن تنصر سموحة

السبت، 08 فبراير 2020 - 18:56

كتب : FilGoal

صلاح محسن - الأهلي - الداخلية

حقق حمادة صدقي انتصاره الأول كمدير فني لـ سموحة، بعدما نجح في إسقاط خالد جلال في الظهور الأول للأخير مع نادي مصر.

سموحة انتصر على نادي مصر بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

هدف انتصار سموحة جاء عن طريق صلاح محسن 78 من تسديدة قوية.

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صلاح محسن استغل كرة من عند حدود منطقة الجزاء ليسدد بقوة في الشباك ويسجل لأول مرة بقميص سموحة.

قذيفة صلاح محسن كتبت هدفه الأول في الدوري منذ 533 يوما وتحديدا منذ هدفه مع الأهلي في مرمى حرس الحدود.

وكتب صلاح محسن الانتصار الأول لحمادة صدقي الذي شغل منصب المدير الفني للفريق السكندري بعد رحيل حسام حسن.

وقاد حمادة صدقي فريق سموحة في 3 مواجهات قبل لقاء نادي مصر، وتعادل 3 مرات والآن حقق انتصاره الأول.

خالد جلال المدير الفني لنادي مصر سقط في اختباره الأول مع الفريق، بعدما تولى المسؤولية خلفا لـ عبد الناصر محمد.

ووصل سموحة للنقطة 24 ليقفز للمركز السادس بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الأخير.

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