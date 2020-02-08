مؤتمر كونتي: ميلان يستحق نقاطا أكثر.. وإريكسن يحتاج وقتا أطول للتأقلم

السبت، 08 فبراير 2020 - 17:20

كتب : FilGoal

كونتي - إنتر

يعتقد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر أن ميلان يستحق عدد نقاط أكبر من التي يمتكلها قبل مواجهة الدربي في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

ويتسع الفارق بين قطبي ميلانو لـ 19 نقطة لصالح إنتر صاحب المركز الثاني، بينما يحتل ميلان المركز التاسع في جدول الترتيب.

كونتي قال في المؤتمر الصحفي "تواجهنا سابقا في الجولة الرابعة، ولم يكن أي فريق يعرف كيف يسير موسمه".

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وتابع "ميلان كان لديه ماركو جيامباولو والآن ستيفانو بيولي، والآن خضنا مباريات عديدة وسيكون هناك فكرة أفضل عما سيكون الموسم".

وأضاف "ميلان يستحق نقاطا أكثر من التي يمتلكها الآن، هم فريق جيد ويمتلكون لاعبا بطلا مثل إبراهيموفيتش الذي يجلب الثقة والخبرة".

وأردف الإيطالي "اعتقد أن إبراهيموفيتش سيزيد من متعة اللقاء وأنا دائما أفضّل لقاء الأفضل وأعتقد أنها لحظة مثيرة له أيضا".

ورفض كونتي الحديث عن موقف سمير هاندانوفيتش من المشاركة في اللقاء بعدما تعرض لكسر في أصبع اليد اليسرى، في ظل غيابه عن التدريبات.

وعن ضم الدنماركي كريستيان إريكسن واصل "ضممنا إريكسن لأنه يناسب أسلوبنا، الدوري الإيطالي تكتيكي أكثر من الدوريات الأخرى، لذلك سيحتاج وقتا أطول للتأقلم".

وأتم "أتمنى ألا يأخذ وقتا طويلا لأننا بحاجته، هو لاعب ذكي ويفهم كرة القدم وأنا سعيد لأنه معنا".

ويسعى إنتر لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري، إذ يسعى لتكرار سلسلة انتصارات التي توقفت عند 5 عام 1985.

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