مدرب الإسماعيلي للاعبيه: مواجهة الزمالك يتوقف عليها أمور مصيرية

وجه ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي رسالة إلى لاعبيه قبل مواجهة الزمالك مطالبا إياهم بضرورة تحقيق الفوز لأن تلك المواجهة يتوقف عليها أشياء مصيرية.

وقال جوميز للاعبيه: "المواجهة صعبة ولكننا نبحث عن الفوز لتعديل الأداء والنتائج في الدوري ونحتاج لرفع الروح المعنوية قبل خوض مباراتين هامتين في البطولة العربية ولقاء بيراميدز في كأس مصر".

وأضاف "يجب الحفاظ على تركيزكم طوال المباراة وأن تكون الرغبة في الفوز مستمرة طوال اللقاء".

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك غدا الأحد في الجولة 17 من الدوري المصري في ملعب الإسماعيلية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة إثر خوضه لـ14 مباراة.

أما الإسماعيلي فيحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة إثر خوضه لـ16 مباراة.

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