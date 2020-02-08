مؤتمر بيولي: نريد الإلهام من إبراهيموفيتش.. والدربي يستحق أكثر من ثلاث نقاط

يخوض ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان مباراة الدربي الأولى له أمام إنتر وأثار الشكوك حول مشاركة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

بيولي قال في المؤتمر الصحفي عن أهمية الدربي: "كل المباريات تُلعب للفوز، لكن هناك مباريات ذات قيمة أكبر من الأخرى، والجزء الأفضل هو التحضير للدربي ودراسة شخصية الخصم".

وأضاف "لست قلقا فأن إنتر معروف دائما بخططه، علينا أن نكون أقوياء وأكثر خطورة، لذلك فعلينا اغتنام الفرصة عندما تسنح".

وتابع "نحن نحترم خصومنا، فهم فريق قوي وسنواجه صعوبات، لكن يجب أن نحافظ على ثقتنا بأنفسنا طوال المباراة وأن نعتمد على أفكارنا الواضحة".

وأضاف "إنتر لم يهزم في الدوري لفترة طويلة جدا، ولكن علينا أن نحصل على الإلهام من إبراهيموفيتش وننطلق بتركيز ووجه متعطش".

وأردف عن مشاركة زلاتان إبراهيموفيتش الذي غاب في المباراة السابقة أمام هيلاس "قضى الأسبوع مع نظام التمارين المخطط له، بمجرد أن يكون لديه دورة تدريبية كاملة مع الفريق، ثم يمكننا القول إنه متاح".

وأكمل "اللاعب الوحيد الذي قد يواجه بعض مشاكل اللياقة هو رادي كرونيتش، وننتظر التقرير الطبي".

وأتم "الفوز يعني تسلق جدول الترتيب، وتعزيز الثقة والإيجابية، الدربي يستحق أكثر من ثلاث نقاط، وقد أظهر فريقي الشجاعة ولدينا فرصة أخرى للقيام بذلك".

ميلان يحتل المركز التاسع برصيد 32 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي والفوز يسهم في ارتقاء الفريق للمركز السادس.

ولم يخسر ميلان سوى مرتين أمام إنتر في 14 مواجهة عندما يواجه إنتر في شهر فبراير.

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