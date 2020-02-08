مصدر من الاتحاد لـ في الجول: أسوان طلب نقل مباراة الكأس إلى الإسكندرية على نفقتنا

السبت، 08 فبراير 2020 - 15:40

كتب : هاني العوضي

أسوان - الزمالك

طلب نادي أسوان نقل مباراة الفريق مع الاتحاد السكندري في الكأس إلى الإسكندرية، على أن يتحمل الفريق السكندري نفقات إقامتهم لحين موعد اللقاء.

الاتحاد السكندري يواجه أسوان حاليا، فيما يتجدد اللقاء بين الفريقين مجددا يوم الأحد المقبل في دور الـ16 لكأس مصر.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد السكندري، فإن مسؤولو أسوان تواصلوا مع إدارة الاتحاد، وأبدوا استعداد لنقل المباراة وإقامتها في الإسكندرية، على أن يتحمل الاتحاد السكندري نفقة إقامة فريق أسوان ومصاريف اللقاء.

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الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن اليوم مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 من كأس مصر، ومن بينها لقاء الاتحاد السكندري وأسوان يوم الاحد المقبل على استاد المقاولون العرب.

كان أسوان قد بلغ دور الـ16 بعد الفوز على طنطا بركلات الترجيح، فيما فاز الاتحاد السكندري على النصر بهدف.

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