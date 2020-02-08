الكشف عن مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 في كأس مصر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

وأعلن اتحاد الكرة، مواعيد وملاعب المباريات، عدا مباراتي الأهلي والزمالك، لارتباطاتهما في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وجاءت المباريات كالتالي:

السبت ١٥ فبراير ٢٠٢٠

-أبو قير للأسمدة / حرس الحدود (استاد الإسكندرية - ٢:٠٠م).

- الاتحاد السكندري / أسوان (استاد المقاولون العرب - ٥:٠٠م).

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الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٠

- وادي دجلة / نادي مصر (استاد السلام - ٢:٠٠م).

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الإثنين ١٧ فبراير ٢٠٢٠

- طلائع الجيش / مصر للمقاصة (استاد بتروسبورت - ٥:٠٠م).

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الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٠

- المقاولون العرب / المصري (استاد السويس الجديد - ٥:٠٠م).

الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٠

- الإسماعيلي / بيراميدز (استاد الاسكندرية - ٥:٠٠م).

اتحاد الكرة يعلن مواعيد دور الـ 16 من كأس مصر عدا مباراتي الأهلي ضد الترسانة والزمالك ضد سموحة لارتباط الناديين بدوري أبطال إفريقيا 💥🇪🇬 pic.twitter.com/2AecFRuLpN — FilGoal (@FilGoal) February 8, 2020

وأشار حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد إلى أن هذه المواعيد نهائية، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أي تغيير، إذ لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.

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