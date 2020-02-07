تقارير: أحمد أحمد وعد بإقامة نهائي إفريقيا في المغرب.. وأزمة أجلت الإعلان

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 22:09

كتب : FilGoal

أحمد أحمد - فوزي لقجع

زعمت صحيفة (المنتخب) المغربية بتأجيل موعد الإعلان عن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، "بعدما كان الاتحاد الإفريقي في طريقه لإعلان استضافة المغرب للنهائي".

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام من مباراة واحدة على ملعب لم يُحدد حتى الآن.

وكتبت صحيفة المنتخب، وفقا لمصادرها الخاصة، إن الاتحاد الإفريقي كان في طريقه لإعلان استضافة ملعب محمد الخامس في المغرب لنهائي دوري أبطال إفريقيا، إلا أنه تقرر تأجيل الكشف عن ذلك.

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وأوضحت الصحيفة "يقود بعض أعضاء كاف من تونس وجنوب إفريقيا حملة احتجاج ورفض أن يقام النهائي في الدار البيضاء".

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وعد رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، وفقا للصحيفة المغربية.

لكن وعد أحمد أحمد جاء "دون التشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المسابقات مما تسبب في خلق حالة من الانقسام ليقرر الكاف تأجيل الإعلان لموعد لاحق".

وفي الإطار ذاته كشفت مصادر مقربة من الاتحاد الإفريقي لموقع le360 المغربي دخول ملعب (5 يوليو) الجزائري في الصورة بقوة من أجل استضافة نهائي أبطال.

وأشارت المصادر إلى "أسهم ملعب 5 يوليو ارتفعت في سباق احتضان النهائي بعد خروج الأندية الجزائرية من دوري أبطال إفريقيا".

ومن المنتظر أن يصدر القرار النهائي بخصوص ملعب النهائي في التاسع من شهر فبراير، وفقا للتقرير المغربي.

وينطلق دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 28-29 من شهر فبراير الجاري.

الأهلي يستضيف صن داونز بينما يلعب الزمالك أمام الترجي التونسي، ويواجه مازيمبي الكونغولي نظيره الرجاء المغربي، بينما يلعب النجم الساحلي أمام الوداد المغربي.

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