سكاي: رغم الخلاف مع أبيدال.. ميسي لا ينوي الرحيل عن برشلونة

مع الخلاف العلني بين ليونيل ميسي وإيريك أبيدال، تصاعدت التقارير بشأن رغبة القائد الأرجنتيني في الرحيل عن برشلونة الصيف المقبل.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

رغم ذلك، نشرت شبكة "سكاي سبورتس" تقريرا مطمئنا لجماهير برشلونة، ذكرت فيه أن ميسي سيبقى في كامب نو.

مصادر مقربة من اللاعب أطلعت سكاي أن ميسي لا يفكر في الرحيل عن كامب نو هذا الصيف، ويرغب في إنهاء فترة تعاقده على أقل تقدير.

عقد ميسي مع برشلونة يمتد حتى 2021، وهو منفتح على فكرة التجديد، لكنه ليس في عجالة من أمره، كما أنه يفضّل التجديد لمدة عام تلو الآخر.

من جانبها، تفضّل إدارة برشلونة التجديد عامين لـ ميسي، وتعمل على فتح خطوط تواصل مع والده في الأشهر المقبلة.

سكاي علمت أيضا أن رد ميسي العلني على أبيدال عبر حسابه على إنستجرام، جاء بصفته قائدا، ونابعا من شعوره بواجب الدفاع عن زملائه ونفسه.

ماذا حدث

أبيدال تحدث في وقت سابق عن قرار إقالة فالفيردي، قائلا: "قرار إقالة فالفيردي اتخذناه منذ لقاء الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد، المشكلة لم تكمن في النتائج بقدر ما كانت مشاكل داخلية".

وشدد الظهير الأيسر الفرنسي السابق "لم يكن من السهل أبدا اتخاذ القرار".

وواصل "لم يشعر الكثير من اللاعبين بالرضا عن فالفيردي وهناك منهم من لم يتدرب بجدية، المشاكل الداخلية كانت كثيرة رغم أن العلاقة بين المدرب وغرفة الملابس كانت جيدة، لكن لأنني لاعب سابق أستطيع الشعور ببعض الأشياء".

وأردف "لذا أبلغت الإدارة برأيي وأنه علينا أن نتخذ قرارا".

تصريحات أبيدال أغضبت ليونيل ميسي نجم الفريق الذي استخدم حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" للرد على مدير الكرة بفريقه.

وكتب ميسي: "في الحقيقة لا أحب القيام بتلك الأشياء لكنني أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولا عن مهامه والتركيز على قراراته".

وواصل "اللاعبون يهمتون بما يحدث في الملعب ونحن أول من يعترف عندما لا نكون على ما يرام".

وتابع ميسي "يجب أن يتحمل المسؤولون عن الإدارة الرياضية في النادي مسؤولياتهم وقبل كل شيء يتحملون مسؤولية القرارات التي يتخذونها".

وأتم "عندما تتحدث عن اللاعبين يجب أن تقول أسماء لأننا نلطخ الجميع بذلك الحديث ونثير أحاديث غير صحيحة".

أبيدال تم تعيينه كمدير للكرة في برشلونة في يونيو 2018 خلفا لروبيرتو فيرنانديز.

ووجهت انتقادات عديدة إلى أبيدال مؤخرا وفقا لتقرير صحيفة "أس" الإسبانية بعد فشله في ضم مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية لتعويض المصاب لويس سواريز.

اختر التشكيل المثالي لـ برشلونة

اقرأ أيضا:

أخطر دوري في العالم - فرق القاع تنتفض والأهلي يفك العقدة

هل يستمر إيهاب جلال مع المصري

بادجي يتحدث بعد تسجيله أول أهدافه بقميص الأهلي

هل يرغب جوارديولا في ضم ميسي

14 عاما على أقوى صدام في تاريخ الكرة المصرية