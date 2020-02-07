بعد لابورت.. أس: جوارديولا يرغب في انتداب مدافع جديد من بلباو

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 21:57

كتب : FilGoal

أوناي نونيز

يسعى مانشستر سيتي إلى انتداب مدافع جديد من أتليتك بلباو، والهدف هذه المرة هو أوناي نونييز.

سيتي استقدم الفرنسي أيمريك لابورت في يناير 2018 من صفوف بلباو، ولا يبدو أنه سيكون الموهبة الدفاعية الأخيرة التي يتصارع عليها كبار أوروبا.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن أوناي نونييز يعد هدفا لـ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

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المدافع صاحب الـ23 عاما يمتلك شرطا جزائيا في عقده الممتد حتى 2023، تُقدر قيمته بـ30 مليون يورو، وهو مبلغ في المتناول.

وتعمل إدارة بلباو على تجديد عقد لاعبه ورفع الشرط الجزائي، لكن من المتوقع أن يرفض في انتظار انتقاله إلى نادٍ أكبر.

وذكرت الصحيفة أن مانشستر سيتي ليس المهتم الوحيد، وإنما بايرن ميونيخ، وإنتر ميلان، وبرشلونة كذلك.

وخاض نونيز 63 مباراة بقميص بلباو، منذ تصعيده للفريق الأول عام 2017.

ويمتلك المدافع الباسكي مباراة دولية وحيدة بقميص إسبانيا في مواجهة جزر الفارو يوم 8 سبتمبر الماضي ضمن تصفيات يورو 2020.

وتوج نونييز مع إسبانيا بلقب بطولة أوروبا للشباب الصيف الماضي، ومن المنتظَر أن يكون في القائمة التي تخوض منافسات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2020.

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