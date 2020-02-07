موسيماني: يجب تطبيق تقنية الفيديو بداية من نصف نهائي إفريقيا

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 21:13

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو - الترجي - الوداد - الصورة من صحيفة المنتخب

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي ضرورة تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب صن داونز: "يجب استخدام تقنية الفيديو VAR في الدور نصف النهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها (كيك أوف) "نصف النهائي يجب أن يشهد تطبيق تقنية الفيديو لكي نتفادى الأزمات التي حدثت مؤخرا مثل أزمة لقاء الوداد والترجي في نهائي إفريقيا".

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وتابع "ليس جيدا لكرة القدم ما حدث. يجب أن تستمر المباريات حتى نهايتها وبالتأكيد تقنية الفيديو ستساعد على تفادي أخطاء العام الماضي".

وأكمل حديثه قائلا: "قارة إفريقيا تحتاج للتطور وعدم تكرار الأخطاء".

ويلعب صن داونز أمام الأهلي في ربع نهائي ناري لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلال وصافة مجموعته برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي صاحب الـ 12 نقطة.

وتقام مباراة الذهاب في مصر أحد يومي 28 أو 29 فبراير الجاري، بينما لقاء الإياب بجنوب إفريقيا أحد يومي 6 أو 7 مارس المقبل.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز للفائز من لقاء (الوداد أمام النجم الساحلي).

وفي حال تأهل الأهلي يلعب مباراة الإياب في نصف النهائي على ملعبه في مصر.

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